Tyler Perry receberá o People's Champion Award no E! People's Choice Awards 2020

Tyler Perry, icônico ator, diretor e produtor norte-americano, será homenageado no People's Choice Awards 2020. Tyler vai receber o People's Champion Award, segundo anunciado pelo E! nesta terça-feira, 6.

O renomado magnata da mídia, empresário e filantropo será reconhecido pelo seu trabalho pioneiro no entretenimento, compromisso inabalável para apoiar instituições de caridade e por sua empatia inspiradora e progressista para a humanidade. Como não amar?

"Em um ano de inquietação e incerteza, Tyler Perry provou ser um líder natural", disse Jen Neal, Diretor Geral do E! News, Eventos Ao Vivo e Digital. "Desde seus esforços pioneiros em reiniciar a produção e criar empregos na Tyler Perry Studios com sucesso e segurança, até apoiar pessoalmente instituições de caridade e famílias necessitadas, ele inspira continuamente a esperança em pessoas. Temos a honra de apresentá-lo com o People's Champion Award 2020".

Perry já recebeu vários prêmios por sua impressionante carreira em Hollywood, incluindo o DGA Honors do Directors Guild of America, Prêmio Humanitário no People's Choice Awards e o Prêmio Governors no Emmy 2020.