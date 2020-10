Globo se desculpa após dar espaço a empresário que foi racista com Maju Coutinho

Em março deste ano, Rodrigo revoltou o público após fazer comentários racistas sobre Maju durante live no Instagram.

Em conversa com Ju de Paula, Rodrigo disse que jamais torceria pela Thelma Assis, que foi a vencedora do Big Brother Brasil 20, e em seguida, disparou falas racistas sobre Maju.

"Por exemplo, é a mesma coisa que eu falo da Maju Coutinho. Ela é péssima, ela é horrível. Ela fala tudo errado, eu assisti hoje, ela só tá lá por causa da cor", disse ele.

"Qual foi a carreira dela? A carreira dela foi ser xingada. Aquele negócio Todos Por Maju, ela não tem uma carreira, ela nunca foi uma repórter de campo, ela fala tudo errado. Eu, como diretor de TV maravilhoso, vou te falar. Ela lê o TP [teleprompter] errado".

No Twitter, varios internautas se revoltaram com a participação do empresário no programa. Veja abaixo: