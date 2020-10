Lais Ribeiro dá dicas de como ter confiança na carreira de modelo

Recomendado para você : BORN TO FASHION | LAIS RIBEIRO DÁ CONSELHO DE OURO PARA QUEM QUER VIRAR MODELO

Lais Ribeiro, que já desfilou pelo mundo e comanda o Born To Fashion, não cansa de dar dicas de ouro sobre o mundo da moda! E em novo vídeo para o E!, Lais contou como ter confiança na carreira de modelo.

"Você tem que estar bem consigo mesma, feliz com as pessoas ao seu redor. Não se comparar, principalmente com as outras modelos, porque sim, o mercado é bastante competitivo, mas não compita consigo mesma", alertou a gata.