Kim Kardashian detalha batalha "assustadora" de Kanye West contra Covid-19

A decisão da família de terminar KUWTK:

"Esse foi um sonho de todos nós. Nós nunca imaginamos que iríamos ter uma segunda temporada. Agora estamos na 20ª. Às vezes a gente precisa de uma pausa. É muito simples".

"Nós precisamos de um minuto para reagrupar. Sabe, nós não tivemos uma pausa em 14 anos. Nós filmávamos uma temporada e então um spin-off e acho que não tem outra forma de dizer isso a não ser que nós vivemos uma grande vida. E nós temos filhos agora. E eles precisam de nós. Tem muita coisa acontecendo, mesmo que seja por um minuto, nós precisamos desse tempo".

Como ela se sentiu com o anúncio do fim do reality:

"Foi o dia mais emocionante, de verdade. Com lágrimas. Quero dizer, acho que eu fiquei chorando todo o final de semana. Eu provavelmente vou me emocionar agora no telefone... foi uma decisão muito emotiva".

Segundo Kim, Khloé Kardashian relembrou a família, "Não é como se nós tivéssemos morrido, nós ainda estamos aqui".