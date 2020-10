Larissa Manoela nega término e anuncia musical da Broadway com Leo Cidade

View this post on Instagram

Meus amores ❤️ @leocidade e eu seguimos juntos como NAMORADOS!!!!! E agora seguimos juntos TAMBÉM e mais do que nunca, na ÁREA PROFISSIONAL. Sigam conosco o Instagram @osultimoscincoanos para acompanharem esse nosso projeto incrível. Como a ideia surgiu?? Durante essa pandemia resolvemos que era o momento de nos desafiarmos profissionalmente e que nesse ano em que a gente quase não pôde estar realizando projetos novos, era hora de atuarmos juntos. Iremos protagonizar o musical da Broadway “Os últimos cinco anos” (The Last Five Years). O público terá a chance de ver o resultado do nosso trabalho no dia 28 de dezembro, dia em que comemoro meu aniversário. Então é um presente meu e do Léo pra vocês!!! Os ingressos serão limitados e as vendas começarão no dia 12 de outubro. E o bacana é que 5% do total das vendas serão destinados aos técnicos de teatro que estão desempregados. Leo e eu estamos bem, unidos mais do que nunca. O unfollow faz parte da preparação de elenco que estamos passando. Está bem intenso esse processo, mas precisamos criar essa “bagagem” para trazermos para cada personagem a experiência que não temos dentro desse relacionamento. Acalmem seus corações! Temos agora um encontro marcado, que será no dia 28 de dezembro. Quem aí vai assistir aos encontros e desencontros das personagens Jamie e Cathy, que Léo Cidade e eu iremos viver?? Espero todos vocês 🥰