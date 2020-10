The Crown divulga primeira foto de Princesa Diana vestida de noiva

A quarta temporada de The Crown, com Princesa Diana, promete dar o que falar! E após tanta expectativa, a série acaba de divulgar a imagem da atriz Emma Corrin com o vestido de noiva de Diana, em seu casamento com Príncipe Charles, na catedral de St. Paul.

O vestido original, de 1981, foi feito pelos estilista David e Elizabeth Emanuel. No entanto, a figurinista da atração, Amy Roberts, "queria capturar o mesmo espírito e estilo" do original, "sem criar uma réplica", segundo o Twitter da série.

No clique, Emma surge olhando para o lado com as mãos entrelaçadas, e usa o icônico penteado da princesa.

Em entrevista oa The Times, a atriz disse que interpretar um papel como esse com tantas expectativas tem sido "maravilhoso desde o início", e ela quer deixar Diana "orgulhosa".

"Eu sei que é estranho e brega, mas eu sinto que eu a conheço", disse ela.