Whindersson faz vídeo com influencer e fãs shippam

Recentemente, Whindersson chamou atenção por lançar música falando de traição, após fim de seu casamento com Luísa Sonza.

"Fui pra casa às sete / Quando entrei na porta / Cheiro de Malbec / E no meu sofá, ah (Yeah) / Uma cueca bege (Yeah) / Quando entrei no quarto (Yeah) / Tava o cafajeste / Marivalda, tu tem noção do que tu fez? / Vocês dois na cama que eu parcelei em dez vezes", diz parte da letra da música chamada Trap do Gago.