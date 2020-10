Khloé Kardashian e Tristan Thompson curtem momento em família com True

Khloé Kardashian, que rebateu críticas por sua aparência, chamou a atenção dos fãs por outro motivo nesse final de semana. No sábado, 3, Khloé surgiu em vídeo curtindo momento em família com o ex Tristan Thompson e a filha True Thompson.

Nas imagens, que mostra a aproximação do ex-casal, vemos o trio pintando abóboras para o Halloween. "Dia de esculpir abóboras em família", escreveu Koko.

A filha de Kim Kardashian, Chicago West, também aparece na filmagem se divertindo com as tintas e em um momento de brincadeira as primas decidem pintar seus rostos. "Cuidado com os olhos!", alerta Khloé.