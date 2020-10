Recomendado para você : Larissa Manoela e Leo Cidade deixam de se seguir e fãs cogitam término

Larissa Manoela e Leo Cidade, que trocaram beijos em clique, não estariam mais juntos? Os fãs do casal começaram a cogitar um término após perceberem que Larissa e Leo não se seguem mais no Instagram.

Os dois, que estavam passando a quarentena juntos em família, sempre postaram muitas imagens juntos. A última foto da estrela com o ator é do dia 14 de setembro, em uma praia do Rio de Janeiro.

Leo também compartilhou a mesma série de fotos no dia seguinte no qual eles surgem fazendo careta e trocando carinhos na areia.