Estilista Kenzo Takada morre em decorrência de complicações do coronavírus

Alain BENAINOUS/Gamma-Rapho via Getty Images

O mundo da moda perdeu mais um ícone: Kenzo Takada. Devido a complicações relacionadas ao coronavírus, Kenzo faleceu aos 81 anos em Paris, na França.

Um porta-voz confirmou a morte do fundador da graciosa e efervescente marca Kenzo através de um comunicado para a CNN.

"É com imensa tristeza que a marca K-3 anuncia a perda do seu celebrado diretor artístico, Kenzo Takada", informou. "O designer de renome mundial faleceu em 4 de outubro de 2020, devido a complicações relacionadas à COVID-19, aos 81 anos, no American Hospital, em Neuilly-sur-Seine, na França".

Takada assumiu o comando da moda em 1970, com o lançamento de sua grife homônima. Desde o início, o visionário criou peças brilhantes, ousadas e vivas. Suas criações não se limitaram a roupas, mas também perfumes.