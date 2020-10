Príncipe William e Kate Middleton compartilham vídeo raro dos filhos

Príncipe William e Kate Middleton levaram a web à loucura! O motivo? William e Kate compartilharam um raro vídeo que exibia os três filhos, George, Charlotte e Louis, fazendo perguntas para o historiador David Attenborough.

O registro foi compartilhado no sábado, 3, nas redes sociais e exibe os pequenos, respectivamente de sete, cinco e dois anos, fazendo perguntas pra lá de fofas a David sobre animais, inclusive alguns em extinção.

George perguntou qual animal seria o próximo a ser extinto; e com todo o seu otimismo, o historiador respondeu que nenhum deles.

"Há muitas coisas que podemos fazer quando os animais estão em perigo de extinção", explicou ele. "Nós podemos protegê-los".

Já Charlotte perguntou se David gostava de aranhas, pois ela também gostava. "Eu amo aranhas!", respondeu o historiador, com entusiasmo.

"Por que as pessoas têm tanto medo delas? Acho que é porque elas têm oito pernas, o que é mais do que nós, e se você tem oito pernas, pode se mover em qualquer direção, então, você não sabe para qual lado ela está indo. As aranhas são tão espertas. Você já viu uma construindo sua teia? É extraordinário".