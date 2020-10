Ally Brooke fala da sua "corajosa" decisão de revelar que ainda é virgem

"Este executivo de música veio me encontrar para saber se eu poderia ajudá-lo. Então, quando eu fui, ele me deu uma calcinha fio dental e disse: ‘Você ficaria muito bem com isso'. Me senti completamente humilhada, chocada e enojada. Eu não sentia que tinha algum poder para fazer algo a respeito porque, infelizmente, as pessoas ouviam falar dessas coisas, mas na verdade não faziam muito. As pessoas não estavam sendo responsabilizadas por suas ações. Então, eu me senti tão desamparada e sozinha. Apenas uma humilhação abrasadora e de dar medo. Na hora, o que eu poderia fazer? Eu era apenas uma garotinha em um grupo e todas essas pessoas tinham o poder".