Mario Dedivanovic, maquiador de Kim Kardashian, lança sua própria marca

"É difícil descrever em palavras, mas tenho uma grande consideração por ela que é incomparável. Vou me sentir eternamente em dívida com ela", disse o artista.

E sim, Kim já viu em primeira mão seus novos produtos. "Eu queria, em última instância, deixá-la orgulhosa".

Em sua estreia, Mario focou em produtos para os olhos. "Como artista, sempre gosto de começar os looks com os olhos. Porque gosto de moldar os olhos primeiro e emoldurar o rosto. Para mim, foi um instinto natural moldar a coleção na mesma ordem que abordo a aplicação de maquiagem no rosto".

Os produtos estão à venda em seu site oficial e na Sephora. Veja todos os detalhes abaixo: