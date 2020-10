Tudo sobre o desfile Savage X Fenty Show Vol. 2, de Rihanna

SAVAGE X FENTY

Neste ano, vimos na passarela nomes como Cara Delevingne, Miguel, Normani, Lizzo, Demi Moore, Rosalía, Willow Smith, Irina Shay, Paris Hilton, e muitas outras.

"Isso é mais do que um show, é uma obra-prima... Trabalhar com Ri nunca parece um trabalho. Sempre parece apenas uma chance de curtir, aproveitar uma breve viagem dentro de seu cérebro maravilhoso, e tudo o que eles montaram, ela e sua equipe, isso sempre me surpreende, mas é sempre divertido", disse Cara.

"Rihanna é uma chefe e visionária e eu me sinto muito honrada por fazer parte de sua visão. Eu geralmente sinto essa confiança e aquele despertar interior quando estou inspirada, então ver tudo o que ela projetou e esta bela produção... Isso me inspira e me faz sentir aquele senso de, tipo, dignidade de gostar de fazer parte disso e senso de orgulho. Isso é incrível", disse Willow.