Fábio Assunção se casa com Ana Verena

"Minha alma agora voa em liberdade com a dela. Compartilho com vocês uma foto, um instante de um dia de encanto com nossas famílias. Cada um ali presente nos iluminou e os que não puderam estar, não estavam ausentes. Verena e Fabio. 01.10.2020. (Ana Verena que agora é Assunção!!!)".

Segundo o portal Terra, Ana tem 27 anos, é advogada, mas comanda uma clínica de odontologia com a mãe. A relação com a jovem parece ser recente. No dia 9 de agosto, o ator revelou que estava namorando em post no Instagram celebrando o Dia dos Pais.

"Acordei com essa cesta que minha namorada preparou com meus filhos. Um presente preparado pelos queridos", disse ele. "Desejo um feliz dia dos pais a todos que passarem por aqui!!!! João e Ella Felipa".