Scott Disick faz exames em meio à pandemia do coronavírus: "Não tenho energia"

Scott Disick, que não fala mais com Sofia Richie após término, está preocupado com sua saúde. Em episódio de KUWTK, Scott revela que está sofrendo de uma exaustão crônica, e para piorar, em meio à pandemia do coronavírus.

"Ultimamente eu não tenho energia para fazer nada", diz ele no confessionário. "Tipo, eu acordo e já estou abatido... eu não tenho energia. Eu não sei se estou ficando velho ou se apenas não estou em forma, mas eu quero ver se tem algo de errado comigo".

A estrela de Flip It Like Disick falou sobre o seu problema durante partida de Pickle ball com Khloé Kardashian.

À medida que Scott se esforçava no jogo, KoKo perguntou: "Scott, o que tem de errado com você?"

"Estou exausto", respondeu ele, que para o jogo e faz uma pausa.

Mais tarde o pais de Mason, Penelope e Reign desabafa sobre sua saúde com Kim Kardashian.