Blackpink lança primeiro álbum e clipe de Lovesick Girls

O Blackpink, que vibrou com indicação no E! People's Choice Awards, acaba de lançar seu tão aguardado primeiro álbum nesta sexta-feira, 2! Para completar a alegria dos fãs, o Blackpink também divulgou o clipe de Lovesick Girls.

A sensação do k-pop logo se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter com parcerias famosas no novo trabalho. Cardi B surge na faixa Bet You Wanna, enquanto Selena Gomez canta na já conhecida Ice Cream. O disco também conta com a já divulgada How You Like That.

Lovesick Girls, ainda conta com Jennie e Jisoo na composição da música, e participação do DJ David Guetta.