Nicki Minaj dá à luz primeiro bebê com Kenneth Petty

Gotham/GC Images

Um mês antes de anunciar oficialmente a notícia do casamento, a rapper disse aos seus seguidores que estava pronta para se estabelecer e colocar sua carreira musical em segundo plano.

"Decidi me aposentar e ter a minha família", escreveu a musa, no Twitter, em setembro de 2019. "Sei que vocês estão felizes agora. Para os meus fãs, sigam me representando até a minha morte. Amo vocês".