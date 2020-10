Blackpink vibra com indicações no E! People's Choice Awards 2020

O E! People's Choice Awards já está com sua votação aberta! E na lista de indicados deste ano, o Blackpink concorre em duas categorias!

Após lançarem com Selena Gomez o hit Ice Cream, Jennie, Rosé, Lisa e Jisoo concorrem nas categorias Grupo de 2020 e Clipe de 2020.

Em bate papo com Carisa Culiner, do E! News, a sensação do k-pop demonstrou sua alegria com a novidade. "Oh, meu Deus, oh meu Deus. Estamos chocadas para dizer alguma coisa. Oh, meu Deus, isso é incrível. Ouvindo isso agora, é mais um choque", o grupo respondeu.