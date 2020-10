Cachorro cego ganha seu próprio cão guia

View this post on Instagram

Wot yous find Tao ? me needs it 🙊#brothers #morning #finderskeepers #find #scent #nose #want #me #doggos #countryliving #instadaily #funny #funnydogs #please #goldenretriever #goldenpuppies #goldenpup #seniordog #young #happy #lovethis #doglife#dogmom #dogmomlife #myworld #blinddog #blinddogsrock #blinddogsrule #wednesday #wednesdayvibes