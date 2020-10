Leo Belmonte, ex-Carrossel, passa por transformação no visual

Leo Belmonte, ator que fez sucesso como Jorge, em Carrossel, acaba de mudar o visual. Através do Instagram, Leo exibiu a transformação radical.

Em vídeo, o gato de 18 anos revelou seus novos fios platinados. "MUDEI! Como é bom se reinventar e ter novas versões do nosso eu. Pra essa mudança contei com a ajuda da @keunebrasil e do Embaixador Master @aprigiotiago pra ter o melhor resultado usando os produtos mais sen-sa-cio-nais!", escreveu ele.