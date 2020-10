Qual é o seu lugar de fala? Marina Mathey te conta!

"O segredo da comunicação, amores, é saber de onde a gente fala e pra quem a gente fala", disse Marina. "Lugar de fala nos diz de onde falamos e não sobre o que podemos ou não falar".

"Você só precisa entender que [héterossexuais/cis] nunca falarão DE DENTRO do nosso mundo [homossexual/trans] e da nossa experiência, só SOBRE ela", explicou Marina. "Assim como eu nunca falaria DE DENTRO do lugar de vocês, mas SOBRE ele". Entendeu?

Ou seja, quem tem propriedade para falar sobre o que alguém enfrenta no dia a dia é somente quem faz parte do mesmo universo dessa pessoa. Você pode falar sobre as experiências de outras pessoas, mas nunca falar por elas.