Max Ehrich posta mais indiretas após Demi Lovato lançar música sobre término

Max Ehrich ainda não superou o fim do noivado com Demi Lovato. Na quarta-feira, 30, Max foi ao Instagram para postar uma mensagem aos haters, após o lançamento da nova música de Demi.

O ator de 29 anos postou na rede social as hashtags #CancelCultureIsOverParty, #HumanBeingsAreBehindPhoneScreens, #AntiBullying, #Love, #Peace, #God, #JesusChrist e #BeKind.

Em português significam #CulturaDoCancelamentoÉFimDeFesta, #SeresHumanosEstãoAtrásDasTelasDoTelefone, #ContraBullying, #Amor, #Paz, #Deus, #JesusCristo e #SejaGentil.

Embora ele não tenha dado uma razão para a publicação, ela veio horas depois de sua ex-noiva lançar o hino Still Have Me.

A cantora parecia fazer referência ao seu rompimento ao cantar, "Tudo ao meu redor se estilhaçou / Todos os agudos agora são baixos / Mas isso nem importa / Porque eu prefiro ficar sozinha". E no refrão, ela diz, "Eu não tenho muito, mas pelo menos ainda tenho a mim / E isso é tudo o que eu preciso".