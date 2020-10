Kris Jenner e Kourtney Kardashian negam acusações de má conduta sexual

Kris Jenner e Kourtney Kardashian estão negando as "alegações absurdas" feitas contra elas em um processo movido pelo ex-segurança Marc McWilliams.

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo E! News, McWilliams processa as duas estrelas, bem como a empresa de segurança pela qual foi contratado, por rescisão indevida.

Ele ainda acusa Kris de má conduta sexual, retaliação e falta de cooperação, pois alega que a matriarca cortou seu horário de trabalho, negou-lhe intervalos para refeições e apresentou queixas ao empregador antes de finalizar o emprego.

Quanto às alegações de má conduta sexual, McWilliams alega que a mãe de seis fez vários comentários a ele que eram de "natureza sexual".

No entanto, em uma declaração do representante legal de Kris e Kourtney, Marty Singer, elas negam todas essas acusações. "Kris Jenner e Kourtney Kardashian negam veementemente as alegações absurdas como sendo completamente uma ficção fabricada e falsa, sem um pedaço de verdade sobre elas", diz a declaração. "Kris nega categoricamente ter se comportado de maneira inadequada com Marc McWilliams. O segurança trabalhava fora da casa e nunca entrou na casa de Kris".