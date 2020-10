Gretchen se casa com Esdras de Souza, seu 18º matrimônio

A festa para 100 pessoas foi celebrada no Restaurante Ilha. Em entrevista à revista Quem, Gretchen contou que iria seguir todos os protocolos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. "O casamento é dentro de uma balsa, no rio, e totalmente ao ar livre. Sem nenhum problema de aglomeração. E mesmo assim, só confirmarmos tudo depois do governo estadual baixar o decreto de permissão de eventos para até 150 pessoas", revelou.

A decoração teve muitos tons de azul, desde as flores até os docinhos, e itens personalizados com as iniciais do casal. Já quanto ao buffet, a dupla optou por exaltar a cozinha do Pará com pratos como bolinho de maniçoba, pastel de aviú e moqueca de filhote.

Além do casório, Esdras também comemorou seu aniversário de 48 anos, e ganhou um bolo no formato de saxofone. Já o bolo escolhido pelo casal contava com cinco andares em estilo minimalista, decorado com flores comestíveis.