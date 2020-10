Caitlyn Jenner fala sobre possível casamento na temporada final de KUWTK

Será que na última temporada de Keeping Up With the Kardashians alguma das estrelas vai subir ao altar? Caitlyn Jenner revelou que se depender de Kris Jenner teremos um casamento no fim do reality. OMG!

Nessa quarta-feira, 30, Caitlyn discutiu o assunto em episódio do podcast de Heather McDonald, amiga da família, e revelou que Kris sempre teve um plano para a temporada 20.

"É meio triste, por causa da família, é o fim de uma era. Nesse programa fizemos tantas coisas incríveis, quero dizer, as férias eram ridículas", disse ela.

Além disso, Caitlyn creditou o reality por ter tido "as melhores conversas com minhas filhas".

Enquanto ela admitiu que eles passaram por "momentos difíceis", ela acredita que o programa "deixou a família mais próxima em todos esses anos". Ela ainda aplaudiu Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner and Kylie Jenner por terem se tornado "empreendedoras incríveis".