Demi Lovato lança single Still Have Me após se separar de Max Ehrich

Demi Lovato acaba de lançar o hino de separação de 2020! Depois do fim de seu noivado com Max Ehrich, Demi presenteou seus fãs com uma canção totalmente nova nesta quarta-feira, 30. Amamos!

Intitulada Still Have Me, a recém-solteira canta: "Eu não tenho muito, mas pelo menos ainda tenho a mim / E isso é tudo o que eu preciso".

Embora a estrela não tenha dito o que realmente inspirou o lançamento, está claro pela letra e pelo tempo de lançamento que o single foi estimulado pela recente separação.

"Tudo ao meu redor se estilhaçou / Todos os agudos agora são baixos", canta Demi. "Mas isso nem importa / Porque eu prefiro ficar sozinha".

No Instagram, ela divulgou Still Have Me com a legenda: "A música está sempre lá para mim...".