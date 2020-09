Jennifer Lopez vai receber o prêmio de ícone do E! People's Choice Awards 2020

Se existe alguém mais icônica que Jennifer Lopez, eu desconheço! E por isso, ninguém melhor que ela para receber o prêmio de ícone do E! People's Choice Awards 2020, que acontece no dia 15 de novembro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 30.

J. Lo, que já foi indicada ao PCAS seis vezes, será homenageada por suas perfomances icônicas no palco e nas telinhas, incluindo sua apresentação no Super Bowl, mais cedo neste ano, e seu papel no filme Hustlers.

"Jennifer Lopez tem um apelo global muito grande e nas últimas duas décadas nos entregou as performances mais icônicas e inesquecíveis dos últimos tempos. Por abrir caminho para artistas ao redor do mundo e por aumentar a representação de artista latinos na música, cinema, televisão e moda, nós estamos honrand Jennifer Lopez com o prêmio de ícone do People's de 2020"