Por que a série brasileira Bom Dia, Verônica está dando o que falar

Além disso, o machismo também é explícito, já que Verônica precisa lidar com o retrocesso de um delegado que trabalha ao seu lado, assim como o abuso de poder e a corrupção policial. Mas, o objetivo principal da série é traçar o perfil de um país que pratica o feminicídio.

O Brasil ocupa a quinta posição do ranking de países que mais mata mulher no mundo, segundo as Nações Unidas para os Direitos Humanos, a ACNUDH. E a produção mostra as dificuldades de se fazer justiça em crimes relacionados ao estupro e violência doméstica por aqui.