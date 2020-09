Eliana não será comentarista de futebol, confirma SBT

Nesta semana, Eliana também deu o que faalr após se reunir com Xuxa e Angélica.

O momento foi registrado com vídeo pra lá de divertido no Instagram, onde vemos as três loira gargalhando deitadas no chão. O encontro foi feito na casa de Angélica e Luciano Huck e até contou com sushi vegano, providenciado por Meneghel.

Eliana, que já teve coronavírus, revelou que todos fizeram testes. "Devidamente testadas resolvemos nos reunir para matar a saudade e dar boas risadas. Foram horas sem NINGUÉM pegar o celular, algo raro nos dias de hoje, mas antes de ir embora deu nisso", escreveu ela.

"Migles que encontro delicia. Amei real!!! Angel e Luciano obrigada por todo o carinho com minha Manu e meu Arthur. Eva, Joaquim e Benício são adoráveis. Xu e Juno vocês arrasaram no sushi vegano. Próximo encontro vai ser em SP, tá?", finalizou.