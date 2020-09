Quino, argentino criador de Mafalda, morre aos 88 anos

Quino, cartunista argentino, criador da personagem Mafalda, morreu aos 88 anos. A notícia foi confirmada nesta quarta-feira, 30, pelo editor de Quino, Daniel Divinsky, através do Twitter.

"Quino morreu. Todas as pessoas boas do país e no mundo vão chorar", escreveu ele.

O artista, que nasceu Joaquín Salvador Lavado Tejón, teve seu talento descoberto aos 3 anos pelo tio Joaquín Tejón, nasceu em Mendoza. Após estudar na Escola de Belas Artes, ele se mudou para Buenos Aires, aos 18 anos, para encontrar um editor interessado em publicar seus desenhos e histórias. Três anos se passaram até conseguir seu objetivo, mas desde 1954 seus desenhos humorísticos têm sido publicados continuamente na América Latina e na Europa.