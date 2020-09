Kim Kardashian surta por causa da nova obsessão bizarra de North West

Kim Kardashian não está nada satisfeita no novo teaser de Keeping Up With the Kardashians. Kim explica para Khloé Kardashian que o seu pior medo virou uma obsessão para sua filha, North West.

A pequena está obcecada por aranhas! Tanto que ela deseja uma tarântula como animal de estimação.

"De alguma forma, North me enganou para ir a uma loja de animais que ficava bem perto de sua escola", disse a dona da KKW Beauty. "Eu vou primeiro até a senhora e digo, ‘Escute, eu te pago 100 dólares. Basta dizer que elas são más com as crianças, que não são boas animais de estimação, que mordem todo mundo, diga o que tiver que dizer. Eu pago vocês'".

Obviamente, a oferta de Kim não funcionou, já que a funcionaria acaba dizendo que "as tarântulas dão ótimos animais de estimação" e até encoraja North a ter uma em suas mãos. OMG!