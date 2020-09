Sarah Poncio diz que família se comunica na mansão pelo WhatsApp

A única área em comum da casa é a de lazer, que conta com piscina, sauna, academia, spa, lavanderia, sala de jogos, quadra e heliporto, que será instalado no terraço.

E mesmo com toda a família por perto, Sarah revelou que tem sua privacidade mantida. "Como aqui é muito grande, a gente fez uma sala, cozinha, banheiros e quartos separados para cada um, para termos um pouco mais de intimidade quando formos receber alguém", explicou.

E sobre as contas, a influencer disse que cada família é responsável por seus gastos.

"Desde o meu primeiro salário com a internet, já passei a arcar com meus custos. As fraldas das crianças, o leite em pó, as coisas que eu comprava para mim. Eu arcava com tudo e agora mais ainda. A gente se mudou e as contas das casas são todas independentes. Tem a conta de luz, de água, a escola das crianças, os funcionários do lar. Tudo isso, eu que arco com minha renda de influenciadora digital".