Glória Maria se pronuncia após polêmica: "Nunca serei politicamente correta"

"Se você quer saber, eu acho isso tudo basicamente um saco", disse a apresentadora.

"Hoje tudo é racismo, tudo é preconceito. Até hoje tenho na TV meus câmeras, técnicos, que trabalham comigo há 40 anos. Todos me chamam de neguinha. Eu nunca me ofendi, me senti discriminada. Eles me chama de maneira amorosa, carinhosa".

"Hoje tudo é preconceito, tudo é assédio e tá chato. Estou há mais de 40 anos na TV, já fui paquerada muitas vezes, mas nunca me senti assediada moralmente. O assédio moral é uma coisa clara, não tem dubiedade, não tem como interpretar. O assédio é uma coisa grosseira, que te machuca, te incomoda, desmoraliza".