Amanda Seyfried posta foto inédita de sua gravidez

Recomendado para você : Amanda Seyfried posta fotos inéditas de sua gravidez

Amanda Seyfried, que deu à luz segundo filho, acaba de fazer a alegria dos fãs! Através do Instagram, Amanda compartilhou foto inédita de sua gravidez nessa terça-feira, 29.

"O antes", escreveu a atriz de Mamma Mia. Na imagem, Nina, de 3 anos, a filha de seu marido Thomas Sadoski, coloca as mãos em sua barriga.

O clique surge um dia após o casal confirmar a chegada do segundo filho. "Estamos tão felizes em nos juntar com a @warchildusa para sermos os primeiros que nossos membros @mingey e @thomas_sadoski deram as boas-vindas ao segudo filho neste mundo", comunicou a INARA.

O casal de Hollywood também postou um comunicado na web.

"Desde o nascimento de nossa filha, há três anos, nosso compromisso com as crianças inocentes que são tão brutalmente afetadas por conflitos e guerras tem sido uma força motriz em nossas vidas. Com o nascimento do nosso filho, o trabalho da INARA e do War Child tornou-se a nossa Estrela Polar".