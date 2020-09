Ryan Dorsey nega rumores de romance com irmã de Naya Rivera: "Absurdo"

Ele também confirmou que está morando com Nickayla, de 26 anos. "Josey me perguntou se Titi pode viver com a gente. 'Eu quero que Titi more com a gente pra sempre', porque agora é a coisa mais próxima que ele tem de uma mãe. Você vai precisar de toda a ajuda que conseguir como pai solteiro, tentando construir sua carreira e passando por esse desastre com seu filho".

"E deixar que ele tenha o que quer, o que ele pediu, e o que ele precisa agora, que é sua família. Mesmo, sabe, que seja temporário e não para sempre. É uma situação temporária. Após tudo o que ele teve que passar como eu poderia negar isso para ele? Por causa de que? Do que alguns estranhos possam achar, dizer ou espalhar ódio baseado em algum tabloide mal aconselhado, ilógico e mal informado?"

"Ter uma jovem mulher, que é seu sangue, sua Titi, que está disposta a pausar sua vida e sacrificar coisas, desenraizar a situação dela para o bem do seu filho", ele compartilhou.