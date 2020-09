Conheça Louis Partridge, parceiro de Millie Bobby Brown em Enola Holmes

Enola Holmes está entre os mais assistidos da Netflix desde sua estreia. E para os telespectadores que já deram play em Enola Holmes, perceberam o talento que o ator de Lorde Tewksbury possui em cena.

O nome dele? Louis Partridge! Nascido em Londres, no Reino Unido, o jovem ator tem apenas 17 anos e iniciou a carreira em 2014.

Sua primeira aparição foi no curta musical Beneath Water e, para quem não sabe, ele também apareceu em Peter Pan, lançado no ano seguinte.

Além disso, Louis fez parte do elenco do filme As Aventuras de Paddington 2 e da série histórica Medici: Masters of Florence.