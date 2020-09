Recomendado para você : Mariana Godoy diz que marido foi virgem até os 37 anos: "Largou batina"

Mariana Godoy fez revelação inusitada sobre seu casamento nessa segunda-feira, 28. Durante participação no programa Melhor Agora, da Bandeirantes, Mariana revelou que seu marido, Dalcides do Carmo Biscalquin, foi virgem até os 37 anos.

"Meu marido era virgem e ficou virgem até os 37 anos, que foi quando a gente se casou", revelou ela.

A apresentadora então explicou que seu marido era padre antes do início da relação, e trabalhava na TV católica Canção Nova. Ele exerceu a profissão até setembro de 2004, e em dezembro do mesmo ano, largou a batina para se casar com Mariana.