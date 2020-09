Arthur Aguiar rebate críticas na web após se converter ao Evangelho

Arthur Aguiar procurou o retiro espiritual Estância Paraíso, em Minas Gerais, e se converteu ao Evangelho. Arthur, que terminou casamento com Mayra Cardi após polêmica de abuso e traições, passou até mesmo a seguir alguns pastores religiosos em suas redes sociais.

De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, o retiro oferece ajuda a evangélicos que enfrentam algum problema e também para que jovens e adultos se conectem ao sagrado. Wesley Safadão já foi batizado no local e o ator teria recebido o convite de Simone, da dupla com Simaria, para conhecer o espaço.

Depois da conversão, Arthur passou a seguir os pastores Deive Leonardo e André Fernandes no Instagram. Mas, os internautas não pouparam as críticas e o muso fez questão de se pronunciar sobre o assunto.