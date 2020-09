Rafa Kalimann ganha elogio de Bruna Marquezine após críticas sobre bumbum

Bruna Marquezine saiu em defesa de Rafa Kalimann. Depois de se tornar um dos assuntos mais comentados na segunda-feira, 28, Rafa recebeu o elogio de Bruna nas redes sociais. Musas!

A ex-BBB compartilhou um vídeo com Daniel Caon, no qual aparece dançando de biquíni em uma lancha. A estrela recebeu críticas, incluindo rumores de que teria colocado silicone no bumbum, e também elogios, como da atriz.

"Um vídeo com a vibe boa de um dia superleve e feliz, com pessoas que cuidam muito de mim. Meu bumbum do jeitinho que ele é (e que veio ao mundo)", disse a influenciadora no Twitter.

Então, Bruna deu a sua reposta!