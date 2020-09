Demi Lovato está "envergonhada" pelo comportamento de Max Ehrich após separação

Demi Lovato está pronta para seguir em frente após as recentes atitudes de Max Ehrich neste fim de semana. Depois das notícias de separação, Max foi às redes sociais e disse que soube do fim do noivado com Demi através de um "tabloide".

As postagens do ator já foram deletadas, mas foram o suficiente para a cantora não querer mais nada com ele. Logo depois disso, uma fonte do E! News disse que Ehrich estava "mentindo" sobre essa informação.

Além disso, o artista acusou a estrela de permitir que seus fãs fizessem bullying com ele nas redes sociais. "Por favor, parem de tentar fazer ‘Thank You Next' (‘Obrigada, próximo') comigo", escreveu ele, referindo ao hit de Ariana Grande.

E se o ator um dia pensou em reconquistar a musa, suas palavras provaram o contrário. "Demi não quer contato com Max neste momento. Ela está completamente envergonhada com a maneira como ele está agindo e colocando o relacionamento deles em alta nas redes sociais. Ela não quer nada com ele".

A fonte acrescenta que Ehrich "tentou entrar em contato" com Demi e diz que se "nega" a aceitar o fim do noivado.