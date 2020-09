Max Ehrich faz pedido no Instagram: "Parem de me perturbar"

Após as notícias do término, Max revelou que descobriu sobre a separação da mesma forma que os fãs. "Imagine descobrir o sttaus de seu relacionamento por meio de um tabloide", escreveu ele no sábado, 26. "Enquanto você está no meio da filmagem de um filme biográfico sobre um pastor em uma igreja cristã cuja intenção do filme é ajudar as pessoas".

"Eu estava no set do meu filme, Southern Gospel, com a equipe e membros do elenco do meu lado que literalmente me viram abrir o celular onde eu abri a página de um tabloide", disse ele no domingo, 27.

"Essa é a verdade mais verdadeira de Deus de como descobri sobre o fim do noivado. E tem pessoas do meu filme que viram a coisa toda se desenrolar e me ajudaram a voltar ao meu personagem para continuar meu trabalho".