Modelo baiano clicado por Mario Testino contará sua história em documentário

Morando em São Paulo e com viagem marcada para a China, Carlos acabou retornando para Salvador para um trabalho, mas acabou estacionado na cidade, devido à pandemia do coronavírus. No entanto, o difícil momento que o mundo passa, acabou lhe rendendo um dos convites mais interessantes de sua carreira.

"Recebi um recado do diretor de cinema Giovane Sobrevivente, que me ensinava teatro em uma escola municipal quando eu era criança. Ele me disse que ficava feliz com minha história e que queria conta-la através de um documentário, com intuito de motivar vidas e dar novas perspectivas para os jovens negros", revelou ele.

"O documentário já está finalizado. Estamos debatendo muito para encontrar um nome com o peso do que fizemos. Ele foi gravado na minha comunidade, com depoimentos de pessoas que me conhecem desde quando eu não era nada para muitos, isso me emocionou", detalhou ele.

A produção deve ser lançada na escola onde Carlos estudou no final do ano. "Estamos aguardando a pandemia passar para podermos fazer o lançamento na escola municipal onde estudei. Caso contrário, vamos fazer o lançamento em todas as plataformas digitais".