Rafa Kalimann abre o jogo sobre filhos: "Sou louca pra ser mãe"

"Fiz várias dietas absurdas no decorrer desse processo e continuei não atingindo esse padrão e passei a me ver com menos amor", explicou a estrela de 27 anos. "Fiz lipo, coloquei silicone, vivia em clínica de estética só que a minha cabeça não estava boa. [...] Achei que iria resolver minha vida, que eu iria me sentir muito melhor com a lipo e o silicone e não me senti".