Príncipe Harry e Meghan Markle revelam se vão lançar reality na Netflix

Meghan Markle e Príncipe Harry, que atualmente vivem na Califórnia, esclareceram boato publicado no The Sun. Meghan e Harry revelaram que não vão estrelar reality show da Netflix.

"O Duque e a Duquesa de Sussex não farão parte de nenhum reality show", revelou o porta-voz.

O serviço de streaming também se pronunciou sobre os rumores.

"O casal já tem diversos projetos em desenvolvimento, incluindo um documentário inovador sobre natureza e uma série animada que celebra mulheres inspiradoras", disse a empresa à NBC. "Mas nós não estamos divulgando nada da lista de programação neste momento".

No começo do mês, o E! News comfirmou que Harry, de 36 anos, e Meghan, de 39 anos, assinaram contrato com a Netflix para produzir filmes e série, incluindo séries roteirizadas, documentários, e programas infantis. O foco desse trabalho será destacar histórias e questões que ressoam com eles pessoalmente e se alinham com sua organização sem fins lucrativos Archewell.

"Nosso foco será a criação de conteúdo que informe, mas também dê esperança", disse a dupla em um comunicado ao The New York Times no início de setembro. "Como novos pais, fazer uma programação familiar inspiradora também é importante para nós."

Eles também disseram ao jornal que "o alcance sem precedentes da Netflix nos ajudará a compartilhar conteúdo impactante que desbloqueia ação".