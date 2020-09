Recomendado para você : Luan Santana interrompe live para defender Luísa Sonza de haters

Luan Santana saiu em defesa de Luísa Sonza. No final de semana, Luan fez uma live com Sonza e Giulia Be e mandou um recado para os haters.

O trio lançou se uniu para uma apresentação ao vivo nas redes sociais, mas o show foi invadida com comentários maldosos sobre a cantora, que assumiu recentemente o namoro com Vitão.

Desde o anúncio do relacionamento, a estrela tem recebido diversas críticas e sido acusada de trair Whindersson Nunes. Luísa e Vitão negam as acusações.

Foi então que Luan defendeu a parceira de palco.