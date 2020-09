Filha de Gigi Hadid ganha presentes de Taylor Swift e Donatella Versace

Instagram

E o cantor britânico também está em êxtase com a chegada da filha. "Zayn ficou muito emocionado quando sua filha nasceu. Foi um momento emocionante e especial para ele. Ele expressou que está mudado para sempre e que nunca vai desapontar a filha ou Gigi. Ele quer ser o melhor pai possível e está animado".

Ainda de acordo com o E! News, Yolanda Hadid, mãe de Gigi, e Trisha Malik, mãe de Zayn, estavam no momento do parto. Desde então, os entes queridos do casal têm ajudado nos primeiros dias da bebê.