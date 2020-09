Atriz japonesa de O Chamado, Yuko Takeuchi, morre aos 40 anos

Ela estrelou em programas japoneses como Romance and Pride, Miss Sherlock, Queen e Innocent Days. Já quanto ao cinema, ela participou dos filmes Midnight Eagle, Cape Nostalgia, The Magnificient Nine, e Ringu, um remake de 2002, do filme O Chamado.

Takeuchi foi indicada no Japanese Academy Award como Melhor Atriz três anos seguidos, a partir de 2004.

Seu último projeto foi a comédia The Confidence Man JP: Princess, lançado em julho de 2020.