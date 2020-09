Angélica, Eliana e Xuxa fazem reunião épica: "Para matar saudade"

Angélica, Eliana e Xuxa Meneghel levaram os fãs à loucura mais uma vez nesse domingo, 27. Através de suas redes sociais, Angélica, Eliana e Xuxa postaram vídeo de seu reencontro, que foi regado a muitas gargalhadas!

O encontro épico aconteceu na casa de Angélica e Luciano Huck, no Rio, e contou com sushi vegano e uma sessão de fotos improvisada das três musas da TV deitadas uma do lado da outra.

"Saio muito pouco, sou considerada pelos meus amigos uma pessoa estranha... mas quando saio e encontro as pessoas que eu gosto eu fico tão feliz... viro criança de novo... e você olhando essa foto... virou criança???", escreveu Xuxa em clique que também incluíu seu namorado Juno e Huck.