Manu Gavassi conquista 6 troféus em premiação

Manu Gavassi não cansa de lacrar! Após ser eleita o Ícone do Ano no MTV Miaw, Manu venceu em seis categorias no Meus Prêmios Nick, nesse domingo, 27.

Na noite, a estrela levou a melhor como "Artista Musical Favorita", "Hit Nacional Favorito", "Conteúdo Digital do Ano", "Inspiração do Ano", "Criadora do Ano" e "Style do Ano". Através do Instagram, a cantora compartilhou cliques segurando os seis troféus no elevador e agradeceu aos fãs.

"Cheguei em casa com o carinho mais surreal que vocês poderiam ter me dado. Lembrar da minha história, das minhas vitórias, meus medos e minhas conquistas nos últimos 10 anos... Sei lá, sinto que to ficando até brega pra me declarar pra vocês", disse ela.